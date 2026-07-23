К росту вернулась промышленность в Нижегородской области

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на непростую внешнеэкономическую обстановку, промышленному комплексу региона удалось выйти на положительную динамику по итогам шести месяцев. При этом в разрезе более коротких периодов прослеживается постепенное сокращение объёмов: за первые пять месяцев года промпроизводство снизилось на 1,7%, в январе — апреле спад составил 3,8%, а по итогам первого квартала — 5,4%.