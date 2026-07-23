К росту вернулась промышленность в Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги промышленного производства за первое полугодие 2026 года: индекс составил 100,2%, проинформировали в региональном министерстве промышленности.
В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на непростую внешнеэкономическую обстановку, промышленному комплексу региона удалось выйти на положительную динамику по итогам шести месяцев. При этом в разрезе более коротких периодов прослеживается постепенное сокращение объёмов: за первые пять месяцев года промпроизводство снизилось на 1,7%, в январе — апреле спад составил 3,8%, а по итогам первого квартала — 5,4%.
Наиболее заметный рост зафиксирован в отдельных отраслях. Так, выпуск готовых металлических изделий увеличился на 28,3%, производство мебели — на 18%, а химическая промышленность показала прирост на уровне 12,9%, уточнили в минпроме.
Ранее Нижегородская область заключила соглашение о роботизации производств.