Танкист из Хабаровского края за час сбил три FPV-дрона

Танкист Валерий Ворожцов из Хабаровского края за час уничтожил три атаковавших его FPV-дрона. Получив лёгкое осколочное ранение, гвардии старшина остался в строю и продолжил выполнять боевую задачу, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
До службы мужчина прошёл путь от рядового пожарного до начальника гарнизонной части. С прежней профессией связан и его позывной «Пожарный». В зоне СВО Ворожцов стал командиром танкового экипажа.
Во время одного из боевых дежурств к позиции один за другим приблизились три беспилотника. Танкист сбил все аппараты из стрелкового оружия, хотя при отражении атаки его задело осколком.
Ещё один дрон атаковал военнослужащего во время штурма Гуляйполя. Ворожцов двигался впереди группы, когда беспилотник подлетел сзади. Он успел открыть огонь и поразить цель, но аппарат рухнул рядом и взорвался. Тяжёлых ранений танкист не получил.
За два с половиной года экипаж под командованием Ворожцова уничтожил значительное количество техники и живой силы противника. Гвардии старшину наградили медалью Жукова.