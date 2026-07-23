Эксперт Шихов: в Прикамье 22 июля стало самым тёплым днём с начала года

В ближайшие два дня погода изменится. Антициклон ослабевает, на смену ему приходит малоградиентное поле, что активизирует грозы. В четверг днём в Перми будет до +30°С, на западе края — +26… +31°С. В пятницу немного прохладнее: +24… +29°С по региону, в Перми — до +28°С.