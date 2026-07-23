Эксперт Шихов: в Прикамье 22 июля стало самым тёплым днём с начала года

Самым тёплым днём в Пермском крае с начала года стало 22 июля, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
В Перми воздух прогрелся до +30,2°С, а среднесуточная температура достигла +23,6°С. Это самый высокий показатель с начала года. Однако абсолютный максимум для календаря пока остался за 19 мая — тогда было +31°С.
В ближайшие два дня погода изменится. Антициклон ослабевает, на смену ему приходит малоградиентное поле, что активизирует грозы. В четверг днём в Перми будет до +30°С, на западе края — +26… +31°С. В пятницу немного прохладнее: +24… +29°С по региону, в Перми — до +28°С.
В субботу ещё возможны грозы, а с воскресенья начнётся новый период — в Пермский край придёт тропический воздух из Средней Азии. Ожидается сильная жара, которая продлится как минимум три дня. Температура воздуха поднимется до 35−36°С. Более точные цифры станут известны позднее.