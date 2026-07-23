В России за январь-июнь 2026 года зафиксировано 18 авиационных происшествий, включая 8 катастроф. В них погибли 16 человек. Данные приведены в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В государствах-участниках Соглашения о гражданской авиации (Россия, Белоруссия, Казахстан) за тот же период произошло 23 авиапроисшествия, из них 10 катастроф с 19 погибшими. По сравнению с первым полугодием 2025 года показатели ухудшились: тогда было 12 авиапроисшествий, 5 катастроф, 11 погибших. Источник: ТАСС.
В первом полугодии в России произошло 18 авиапроисшествий
В России за январь-июнь 2026 года зафиксировано 18 авиационных происшествий, включая 8 катастроф. В них погибли 16 человек. Данные приведены в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В государствах-участниках Соглашения о гражданской авиации (Россия, Белоруссия, Казахстан) за тот же период произошло 23 авиапроисшествия, из них 10 катастроф с 19 погибшими. По сравнению с первым полугодием 2025.
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