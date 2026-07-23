Александр Дудаков принёс Волгоградской области бронзовую медаль на первенстве России по плаванию

Бронзовый призёр Александр Дудаков избрал иную стратегию: первые 600 метров он держался вплотную к лидерам, показывая сплиты 31.1−31.4 секунды. Однако на отметке 900 и 1000 метров у него случился небольшой провал темпа (31.95 и 31.99 сек). Но после километра Александр начал прибавлять. Ключевым моментом стал финальный отрезок: 16-летний Дудаков нашёл силы ускориться и обойти 17-летнего Владислава Чиркова.