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Александр Дудаков принёс Волгоградской области бронзовую медаль на первенстве России по плаванию

Во второй день первенства России по плаванию среди юношей и девушек 16−18 лет.

Во второй день первенства России по плаванию среди юношей и девушек 16−18 лет в Калуге сборная Волгоградской области завоевала одну медаль. Бронзовым призёром на дистанции 1500 метров вольным стилем стал Александр Дудаков.

В напряжённой борьбе он показал результат 15:47.37 и заработал 776 очков в системе AQUA 2026. Золото забрал Артём Сиплевой — он проплыл за 15:36.88 и получил 802 очка. Серебро досталось Егору Олефиру из Краснодарского края: его время — 15:40.94, а баллы — 792.

Победитель Артём Сиплевой разложил дистанцию идеально ровно, пройдя вторую половину не слабее первой — классический признак элитной работы на длинных отрезках.

Бронзовый призёр Александр Дудаков избрал иную стратегию: первые 600 метров он держался вплотную к лидерам, показывая сплиты 31.1−31.4 секунды. Однако на отметке 900 и 1000 метров у него случился небольшой провал темпа (31.95 и 31.99 сек). Но после километра Александр начал прибавлять. Ключевым моментом стал финальный отрезок: 16-летний Дудаков нашёл силы ускориться и обойти 17-летнего Владислава Чиркова.

Успех Дудакова особенно ценен тем, что он соревновался с оппонентами постарше. В стайерском плавании разница в возрасте часто означает превосходство соперников в физической мощи, но воспитанник волгоградской школы удержал график и навязал борьбу фаворитам, замкнув тройку сильнейших.

Александр Веселовский.

Фото: ФВВСР.