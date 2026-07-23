В Ергаках молния ударила в группу туристов из 50 человек (видео)

Поход организовывала туристическая компания. Семья из четырех человек заплатила по 19 тыс. рублей за каждого участника. Пострадавшие считают, что группа не должна была выходить в горы при предупреждении о непогоде. В самой компании туристам сообщили, что гида уволили и проводят внутреннюю проверку.