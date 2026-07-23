В Ергаках молния ударила в группу туристов из 50 человек (видео)

В природном парке Ергаки молния ударила в группу туристов. По данным telegram-канала «K24», в походе участвовали около 50 человек.
Погибших нет, однако несколько туристов пострадали. В момент удара люди упали на землю. По словам участников похода, у одного мужчины зафиксировали перелом ноги, еще один турист получил ожоги рук и ног.
«Отец одной из участниц тура жалуется на боль в грудине, а вся семья теперь собирается проверять сердце и зрение после случившегося», — сообщает telegram-канал.
Поход организовывала туристическая компания. Семья из четырех человек заплатила по 19 тыс. рублей за каждого участника. Пострадавшие считают, что группа не должна была выходить в горы при предупреждении о непогоде. В самой компании туристам сообщили, что гида уволили и проводят внутреннюю проверку.
Участники похода намерены привлечь к ситуации внимание правоохранительных органов.