У мэра Красноярска возникли вопросы к ремонту исторических улиц

Глава Красноярска Сергей Верещагин провел инспекцию по улицам исторического центра города, которые ремонтируют в этом году. Инспекция была пешеходной. Недовольство комиссии и мэра, в частности, вызвала неаккуратность ведения работ. Еще больше возмутило отсутствие возможности спокойно преодолеть ремонтируемые участки. Прогулялся по Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова. Каждую улицу ремонтирует отдельный подрядчик. Ко всем замечания — неаккуратность ведения работ и плохая организация пешеходной доступности. На отдельных участках ее вовсе нет. Поручил навести порядок и увеличить количество рабочих, — отметил Сергей Верещагин. Он также добавил, что уже проходил по этим улицам около месяца назад, после чего подрядчики получили порцию замечаний. По словам мэра, организация работ была скорректирована, но недочеты остались.