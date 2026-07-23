Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Крыма обесточена из-за атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Часть населенных пунктов Крыма обесточена из-за беспилотных атак ВСУ на энергообъекты, энергетики принимают все возможные меры для стабилизации снабжения, сообщило в четверг ГУП «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения обесточена часть населенных пунктов полуострова», — говорится в сообщении.

Сложная обстановка с подачей электроэнергии, по данным предприятия, на северо-западе, востоке и юге Крыма. При этом ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, напомнили в компании.

Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова, отмечает «Крымэнерго».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше