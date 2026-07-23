Часть Крыма обесточена из-за атак ВСУ

«В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения обесточена часть населенных пунктов полуострова», — говорится в сообщении.
Сложная обстановка с подачей электроэнергии, по данным предприятия, на северо-западе, востоке и юге Крыма. При этом ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, напомнили в компании.
Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова, отмечает «Крымэнерго».