Классика, детективы и саморазвитие: что россияне читали в летних отпусках

При этом интерес к книгам о бережном отношении к себе, привычках и личной эффективности, заметный в предыдущие годы, в сегменте бумажных изданий снизился. Летом 2023 и 2024 годов рейтинг «Читай-города» возглавляла книга Ольги Примаченко «К себе нежно». В десятку 2024 года также входили «Атомные привычки» Джеймса Клира и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона. Летом 2025 года подобных изданий в топе стало меньше, а их место заняли художественная проза, фэнтези и детективы.