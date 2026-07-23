Классика, детективы и саморазвитие: что россияне читали в летних отпусках

В отпуск россияне берут истории о любви и поиске себя, фэнтези, детективы и мировую классику. Формат чтения влияет на выбор: у покупателей бумажных книг востребованы художественные новинки, а в цифровых сервисах лидируют аудиокниги по саморазвитию и управлению личными финансами. Об этом свидетельствуют данные о летних продажах сети «Читай-город» и сервиса «Литрес», предоставленные РБК.
Самой продаваемой бумажной книгой летом 2025 года — с июня по август — стала книга японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», сообщили в пресс-службе «Читай-города». На втором месте расположился роман Ребекки Яррос «Ониксовый шторм». Третье место заняла книга Маргариты Симоньян «В начале было слово».
В десятку также вошли:
роман Лорана Гунеля «Бог всегда путешествует инкогнито»;
книга Джона Стрелеки «Кафе на краю земли»;
детектив Холли Джексон «Хороших девочек не убивают»;
роман Марии Корелли «Скорбь сатаны»;
фэнтези Виктора Дашкевича «Див тайной канцелярии»;
роман Анны Джейн «Восхитительная ведьма»;
антиутопия Джорджа Оруэлла «1984».
Читатели одновременно интересуются новинками и возвращаются к книгам, уже становившимся бестселлерами. Так, «Если все кошки в мире исчезнут» входила в топ-10 и летом 2024 года, а «Кафе на краю земли» удерживается среди самых продаваемых книг с 2023-го. Роман Оруэлла «1984» был в рейтингах 2023 и 2025 годов.
При этом интерес к книгам о бережном отношении к себе, привычках и личной эффективности, заметный в предыдущие годы, в сегменте бумажных изданий снизился. Летом 2023 и 2024 годов рейтинг «Читай-города» возглавляла книга Ольги Примаченко «К себе нежно». В десятку 2024 года также входили «Атомные привычки» Джеймса Клира и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона. Летом 2025 года подобных изданий в топе стало меньше, а их место заняли художественная проза, фэнтези и детективы.
У пользователей «Литрес» летом 2025 года лидировали книги по саморазвитию. Рейтинг сервиса рассчитан по выручке во всех моделях монетизации — при поштучной покупке, использовании абонемента и подписки.
Первое место заняла аудиокнига Вадима Зеланда «Трансерфинг себя». Еще две работы автора — первая ступень «Трансерфинга реальности» и аудиоверсия полного цикла — расположились на третьей и четвертой строчках. Второе место заняли «Атомные привычки» Джеймса Клира, также в аудиоформате. В пятерку вошла аудиокнига Дэвида Кэмерона Джиканди «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия».
Художественную литературу в цифровом рейтинге представили фантастический роман Романа Прокофьева «Звездная кровь. Книга 8. Истинный», две книги Ребекки Яррос — «Ониксовый шторм» и «Железное пламя», а также аудиодетектив Питера Боланда «Убийства в пляжных домиках». Замыкает десятку аудиоверсия книги Аллена Карра «Легкий способ бросить курить».
Большинство позиций рейтинга «Литрес» летом 2025 года пришлось именно на аудиокниги — восемь из десяти. «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда входил в летний топ «Литрес» в 2023 и 2024 годах, а в 2025-м автор занял сразу три позиции. «Атомные привычки» Джеймса Клира были среди лидеров в 2023 году и вернулись на второе место летом 2025-го. Ребекка Яррос, возглавлявшая рейтинг с романом «Железное пламя» в 2024 году, в 2025-м сохранила сразу две книги в первой десятке.