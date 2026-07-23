За время ЧМ-2026 мошенники создали почти 8 тыс. фишинговых доменов

Мошенники зарегистрировали почти 8 тыс. фишинговых доменов, связанных с футболом, за время проведения чемпионата мира по этому виду спорта. Такие результаты приведены в отчете аналитиков сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (есть у РБК).
Всего эксперты зафиксировали 7798 фишинговых доменов, связанных с чемпионатом, Международной федерацией футбола (ФИФА) и другими футбольными явлениями, в период с 11 июня по 21 июля 2026 года. За весну специалисты выявили 18,7 тыс. подобных доменов, в среднем около 6 тыс. в месяц.
Аналитики отмечают, что наиболее активными мошенники были на старте чемпионата и в первой половине плей-офф: 95,7% фишинговых доменов были созданы до 10 июля.
Всего эксперты выявили три пика регистрации доменов:
11−12 июня — дни открытия ЧМ-2026 (1192);
1−5 июля — начало плей-офф (1750);
7−10 июля — проведение матчей ¼ финала (2059).
Чаще всего в фишинговых доменах использовались слова FIFA (88,6% доменов), CUP (19,9%), 2026 (15,5%), WORLD (10,7%) и WORLDCUP (10%).
Чаще всего мошенники имитировали букмекерские конторы или сайты со статистикой и расписанием турнира, а также возможностью отслеживать новости и трансляции. Иногда злоумышленники предлагали пользователям скачать приложение, под которым скрывалось вредоносное ПО для шпионажа и кражи персональной информации.
«И рядовым пользователям, и бизнесу надо быть особенно осторожными в этот период [проведения крупных международных мероприятий] — мошенники могут использовать самые неочевидные связки людей, брендов и событий, чтобы получить максимальную выгоду для себя», — отметил руководитель сервиса SBA Сергей Трухачев.
В мае 2025 года МВД предупредило о фишинговых ресурсах, которые якобы продавали билеты на Суперкубок России по футболу 2025 года на стадион «Нижний Новгород». Сам стадион отмечал, что место проведения Суперкубка не определено и официальная информация будет опубликована на сайтах РФС и принимающей арены. В результате матч состоялся 12 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. ЦСКА со счетом 1:0 обыграл «Краснодар».
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