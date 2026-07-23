За время ЧМ-2026 мошенники создали почти 8 тыс. фишинговых доменов

В мае 2025 года МВД предупредило о фишинговых ресурсах, которые якобы продавали билеты на Суперкубок России по футболу 2025 года на стадион «Нижний Новгород». Сам стадион отмечал, что место проведения Суперкубка не определено и официальная информация будет опубликована на сайтах РФС и принимающей арены. В результате матч состоялся 12 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. ЦСКА со счетом 1:0 обыграл «Краснодар».