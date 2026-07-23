Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как дожди могут оставить водителя без машины

Особенно опасна ситуация, когда уровень воды поднимается до капота автомобиля, так как вода может попасть в двигатель через воздухозаборник, что может вызвать гидроудар и потребовать капитального ремонта или замены двигателя. Если автомобиль заглох в луже, не пытайтесь завести его снова — вытащите машину с помощью троса или вызовите эвакуатор.