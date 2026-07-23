Как выглядит жук бронзовка

На деревьях часто можно увидеть жуков с перламутрово-зеленой спинкой — бронзовок. Они безвредны для человека, но могут причинять ущерб плодовым деревьям. РБК Life рассказывает, чем бронзовка отличается от майского жука и представляет ли она опасность для сада.
Содержание.
Кто это.
Как выглядит.
Как отличить от майского.
Чем опасен.
Польза.
Как бороться.
Что за жук бронзовка.
Бронзовки (Cetoniinae) — это подсемейство жуков из семейства пластинчатоусых (Scarabaeidae). Оно относится к одной из самых многочисленных групп, в которую входят скарабеи, жуки-олени, жуки-носороги, майские жуки и другие виды.
Всего существует более 4 тыс. видов бронзовок, около 30 из которых можно встретить в России. В английском языке подсемейство известно как rose chafer — розовый хрущ, так как жуки часто обитают в садах, на шиповнике, розах и яблонях.
Наиболее известные виды бронзовок:
Золотистая бронзовка (Cetonia aurata) — самый распространенный вид. Именно этого жука часто имеют в виду, когда говорят о бронзовках. Отличается яркой зеленой, золотистой или бронзово-медной окраской с металлическим блеском. Встречается в садах, парках, на лугах и лесных опушках [1].
Мраморная бронзовка (Protaetia marmorata) — жук с темной бронзово-зеленой окраской с многочисленными белыми пятнами на надкрыльях, которые напоминают мраморный рисунок.
Гладкая бронзовка (Protaetia aeruginosa) — редкий вид с однотонной золотисто-зеленой или медно-красной спинкой, достигает 22,8−28,7 мм в длину. В России занесена в Красную книгу.
Мохнатая бронзовка, или оленка мохнатая (Tropinota hirta) — жук с матово-черным телом, покрытым густыми волосками и белыми пятнами. Этот вид может существенно повреждать цветки плодовых деревьев и сельскохозяйственных культур.
Бронзовки распространены почти по всему миру, кроме Антарктиды. Наибольшее разнообразие наблюдается в тропической Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке, где встречаются самые крупные и ярко окрашенные виды. Многие из них поражают размерами: некоторые достигают 8−10 см в длину.
Илья Гомыранов.
Биолог, популяризатор науки, фотограф дикой природы, писатель-натуралист, автор телеграм-канала «Зверский нейминг».
Цикл жизни золотистой бронзовки длится два года. Около 12 месяцев она находится в стадии личинки, которая обычно развивается в трухлявой древесине, компосте или перегное и питается отмершей органикой. Затем жук окукливается примерно в середине лета, а после зимовки уже взрослые особи образуют пары [2].
Благодаря окрасу, в английском языке бронзовки известны как «садовые драгоценности». Их панцири бывают окрашены в голубовато-зеленый с золотым отливом, оливковый, коричневый, темно-бронзовый, а также черный и ярко-красный цвета [3], [4].
Такое разнообразие связано с тем, что металлический блеск у многих бронзовок создается не пигментами, а особой микроструктурой поверхности надкрылий, которая по-разному отражает свет. Именно поэтому окраска этих жуков так эффектно меняется в зависимости от угла освещения.
Илья Гомыранов.
Биолог, популяризатор науки, фотограф дикой природы, писатель-натуралист, автор телеграм-канала «Зверский нейминг».
Взрослые бронзовки питаются преимущественно пыльцой, нектаром, лепестками цветов, соком растений и перезревшими плодами. Илья Гомыранов рассказал РБК Life, что от жуков могут страдать такие декоративные культуры, как ирисы, георгины, эхинацеи, мальвы и некоторые сорта лилий. При этом бронзовки могут случайно опылять растения, а их личинки участвуют в образовании перегноя и помогают возвращать питательные вещества в почву.
Как выглядит бронзовка.
Переливы на панцире золотистой бронзовки напоминают драгоценный металл.
(Фото: Gergo Nagy / Shutterstock / FOTODOM) Мраморную бронзовку несложно узнать благодаря характерным белым узорам.
(Фото: Gucio_55 / Shutterstock / FOTODOM) Мохнатая бронзовка, или оленка мохнатая — один из самых опасных для сада видов.
(Фото: Toporovska Alla / Shutterstock / FOTODOM) Бронзовка красивая (кавказская) известна необычной двухцветной спинкой.
(Фото: Petr Muckstein / Shutterstock / FOTODOM) Гладкая бронзовка похожа на золотистую, однако больше в размерах.
(Фото: Florian Teodor / Shutterstock / FOTODOM).
Бронзовка и майский жук: отличия.
Бронзовку и майского жука (хруща) нередко путают из-за внешнего сходства. Оба жука имеют овальное тело, схожие размеры и относятся к семейству пластинчатоусых. Однако различить их можно по нескольким характерным признакам.
Главное внешнее отличие золотистой бронзовки — яркая металлическая окраска. Ее тело переливается зелеными, золотистыми или бронзово-медными оттенками, а вдоль линии смыкания надкрылий обычно заметен светлый V-образный рисунок. У майского жука надкрылья красновато-коричневые, тело темнее и густо покрыто короткими волосками [5].
Майский жук.
(Фото: Tomasz Klejdysz / Shutterstock / FOTODOM).
Встретить оба вида можно в разных местах. Взрослые бронзовки чаще сидят на цветках, где питаются пыльцой, нектаром и лепестками. Майские жуки обычно обитают на деревьях и кустарниках, объедая листья.
При полете жесткие надкрылья бронзовки остаются закрытыми. Майский жук, наоборот, полностью поднимает надкрылья перед взлетом, а затем расправляет задние крылья.
Бронзовки не расправляют надкрылья в полете.
(Фото: Sebastian_Photography / Shutterstock / FOTODOM).
Личинки обоих видов можно отличить по нескольким признакам. У бронзовки они более пухлые и при движении часто переворачиваются на спину. Личинки обычно живут в компосте, перегное и трухлявой древесине, питаются разлагающимися растительными остатками. Личинки хруща имеют более длинные ноги и крупную голову, развиваются в почве и на газонах, питаются корнями растений.
Личинки золотистой бронзовки — полноценные почвообразователи. По функции их можно сравнить с дождевыми червями: они перерабатывают неразложившуюся органику в биогумус и ускоряют созревание компоста. Убирая их «на всякий случай», огородник лишает себя бесплатной работы по улучшению почвы. Личинка майского жука (хруща) питается живыми корнями и способна за короткий срок повредить корневую систему молодых деревьев, кустарников, земляники.
Кристина Гец.
Ученый-агроном, эксперт по органическому земледелию, автор телеграм-канала «Агроном Кристина Гец».
Личинок бронзовки часто можно обнаружить в остатках органики.
(Фото: ivanoel / Shutterstock / FOTODOM).
Чем опасна бронзовка.
Для человека бронзовка не опасна. Эти жуки не кусаются, не переносят опасные заболевания, не выделяют ядовитые вещества, не повреждают древесину, мебель или постройки. Однако при массовом размножении некоторые виды бронзовок могут вредить садовым растениям.
Взрослые жуки питаются листьями, лепестками, бутонами и плодами, снижая урожайность. Особенно сильно могут пострадать виноград, розы, яблони, вишни, малина, клубника и другие культуры. Наибольший ущерб бронзовки наносят во время цветения. Жуки способны объедать лепестки и тычинки, а при высокой численности — скелетировать листья, оставляя только крупные жилки.
Виды внутри этой группы жуков ведут себя по-разному. Если речь идет о золотистой бронзовке — самом массовом виде на садовых участках средней полосы — то вредна только взрослая особь, и то умеренно. Она может объедать пыльцу, тычинки и лепестки цветов в период массового лета. У некоторых родственных видов картина иная: например, взрослые жуки мохнатой бронзовки (оленки) объедают бутоны и цветки многих культур.
Кристина Гец.
Ученый-агроном, эксперт по органическому земледелию, автор телеграм-канала «Агроном Кристина Гец».
При этом единичные бронзовки обычно не представляют серьезной проблемы. Большинство взрослых растений способно перенести небольшое повреждение листьев без заметных последствий. Наибольшую опасность жуки представляют для молодых посадок и при массовом появлении, когда их численность быстро увеличивается [6].
Польза бронзовки.
Обычно бронзовки способны вредить растениям и урожаю только при массовом лете. В остальных случаях жуки скорее полезны для сада и являются важным элементом экосистемы.
Личинки бронзовки развиваются в трухлявой древесине, компосте и других растительных остатках. Они питаются отмершей органикой, тем самым ускоряют разложение и помогают формировать плодородную почву. Взрослые особи, благодаря развитым волоскам на лапках, способны опылять растения, когда садятся на цветки. Они также служат пищей для птиц, которые помогают защищать сад от насекомых-вредителей.
Как бороться с бронзовкой.
Бронзовки — это часть экосистемы, поэтому если насекомых немного и они не наносят заметного ущерба растениям, то лучше не применять инсектициды и ограничиться наблюдением и механическими способами борьбы. Вот как можно защитить растения от жуков:
Утром, когда насекомые менее активны, их проще стряхнуть с растений в ведро или собрать вручную. Осматривайте посадки ежедневно в период массового лета, поскольку на место собранных жуков быстро прилетают новые.
Если бронзовок много, можно укрыть растения мелкоячеистой сеткой. Ее устанавливают на время лета взрослых жуков и снимают после окончания периода их активности или во время опыления растений.
Если бронзовки ежегодно появляются на участке, осматривайте посадки заранее — с конца весны и в начале лета. Чем раньше удастся обнаружить первых насекомых, тем проще предотвратить массовое повреждение листьев, бутонов и цветков.
Прибегайте к химическим препаратам, когда другие способы не помогают. При обработке цветущих растений важно соблюдать инструкцию производителя, проводить опрыскивание вечером, когда пчелы и другие опылители уже не летают, и по возможности удалять цветки перед обработкой.
Вместо истребления:
сохраняйте и создавайте места для естественных врагов бронзовки: птиц (кормушки, скворечники), хищных насекомых (посевы укропа, тмина, фенхеля привлекают энтомофагов);
не убирайте компостные кучи и подгнившую органику полностью — это естественная среда для полезных сапрофагов, включая бронзовку;
если численность жуков в период цветения ценных растений (розы, пионы, плодовые) избыточна, точечно защищайте кусты сеткой или ручным сбором рано утром, когда жуки малоподвижны;
наращивайте биоразнообразие участка в целом — это работает лучше любой разовой обработки, потому что жуки прилетают с соседних территорий и локальное «зачищение» никогда не даст постоянного эффекта.
Кристина Гец.
Ученый-агроном, эксперт по органическому земледелию, автор телеграм-канала «Агроном Кристина Гец».
Использовать инсектициды против нескольких жуков нецелесообразно. Такие препараты уничтожают не только бронзовок, но и пчел, шмелей, бабочек и других полезных насекомых-опылителей. В результате вред от обработки может оказаться значительно больше, чем от самих жуков.
Илья Гомыранов.
Биолог, популяризатор науки, фотограф дикой природы, писатель-натуралист, автор телеграм-канала «Зверский нейминг».