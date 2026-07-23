Как выглядит жук бронзовка

Использовать инсектициды против нескольких жуков нецелесообразно. Такие препараты уничтожают не только бронзовок, но и пчел, шмелей, бабочек и других полезных насекомых-опылителей. В результате вред от обработки может оказаться значительно больше, чем от самих жуков.