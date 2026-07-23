«Раньше узнаваемость достигалась за счет ярмарок, фестивалей и выставок»

Это возможность привлечь дополнительных туристов, которые интересуются виноделием. И, конечно, повысить гастрономическую узнаваемость, потому что многие ростовчане, которые живут в городе, даже не знают, что на Дону существуют свои виноградники, и думают, что вино делают только в Крыму и на Кубани. Конечно, наружная реклама в этом смысле упростит жизнь. Хотя в области нельзя будет рекламировать конкретные хозяйства и наименования продукции, поскольку билборды будут обезличены и расскажут об основных сортах и хозяйствах, которые есть на Дону.