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«Раньше узнаваемость достигалась за счет ярмарок, фестивалей и выставок»

"Специфика Ростовской области заключается в малом количестве лицензированных виноделен — их всего 16. Это гораздо меньше, чем в других регионах. Для сравнения, в Краснодарском крае их 97, в Крыму — около 40. За последнее десятилетие соседи вытеснили донские вина на местном рынке. Если раньше их доля составляла 6%, сейчас приближается к 1,5%.

Источник: Коммерсантъ

"Специфика Ростовской области заключается в малом количестве лицензированных виноделен — их всего 16. Это гораздо меньше, чем в других регионах. Для сравнения, в Краснодарском крае их 97, в Крыму — около 40. За последнее десятилетие соседи вытеснили донские вина на местном рынке. Если раньше их доля составляла 6%, сейчас приближается к 1,5%.

Раньше реклама виноделия вообще была запрещена, поэтому основная узнаваемость достигалась за счет участия в ярмарках, фестивалях и выставках.

С вступлением закона в силу появляется возможность хотя бы рассказать о том, что Дон — это колыбель российских автохтонных сортов винограда.

Это возможность привлечь дополнительных туристов, которые интересуются виноделием. И, конечно, повысить гастрономическую узнаваемость, потому что многие ростовчане, которые живут в городе, даже не знают, что на Дону существуют свои виноградники, и думают, что вино делают только в Крыму и на Кубани. Конечно, наружная реклама в этом смысле упростит жизнь. Хотя в области нельзя будет рекламировать конкретные хозяйства и наименования продукции, поскольку билборды будут обезличены и расскажут об основных сортах и хозяйствах, которые есть на Дону.

Решение напрашивалось само. Однако встает вопрос: где брать деньги на рекламу.

Виноделам в такой ситуации стоит объединяться и совместно финансировать наружную рекламу винодельческого региона и донские винодельни, также к финансированию можно привлечь федеральную Ассоциацию виноградарей и виноделов России, куда регулярно виноделы перечисляют членские взносы".

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