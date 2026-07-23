Выставка в гродековском музее расскажет о переселении крестьян на Дальний Восток

В 2026 году исполняется 165 лет со дня подписания Манифеста Александра II и 120 лет Указу П. А. Столыпина о свободе крестьян от общинной зависимости. Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова подготовил передвижную выставку «Они за счастием брели», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Экспозиция, созданная на основе уникальных фотографий из фондов музея, открывает страницы истории, когда началось массовое переселение крестьян на Дальний Восток во второй половине XIX — начале XX века.
На выставке можно увидеть, как аграрные реформы 1861 и 1906 годов подтолкнули внутреннюю миграцию и превратили Дальний Восток из отдаленного форпоста империи в регион крестьянских поселений.
До отмены крепостного права заселение Приамурья и Уссурийского края велось преимущественно за счет казачьих станиц и военных постов. А вот масштабное освоение восточных окраин стало возможным лишь после того, как государство открыло дорогу на Дальний Восток крестьянам.
В экспозиции представлены редкие фотодокументы, на которых запечатлены крестьяне, бесстрашно отправившиеся в многомесячное путешествие ради собственной земли и новой жизни. С 1882 года, когда государство впервые взяло на себя расходы по переселению, и до пика столыпинской волны (1906−1914 гг.), когда поток мигрантов удвоился, эти люди создавали богатый «зеленый клин» поселений по берегам Амура и Уссури.
Интересен проект генеалогической составляющей. Поскольку описываемые события случились относительно недавно, организаторы приглашают посетителей не только познакомиться с историческими фактами, но и начать поиск собственных корней.
Так что выставка может стать началом поисков для тех, кто хочет восстановить судьбы предков, преодолевших тысячи верст ради будущего своих семей.
— Мы показываем не просто массовое явление, а лица, конкретные судьбы, — отмечают кураторы проекта. — Через призму этих двух реформ, разделивших почти полвека, видно, как формировался облик современного Дальнего Востока. Это история о мужестве, риске и вере в счастье, которое можно построить своими руками.