Выставка в гродековском музее расскажет о переселении крестьян на Дальний Восток

В экспозиции представлены редкие фотодокументы, на которых запечатлены крестьяне, бесстрашно отправившиеся в многомесячное путешествие ради собственной земли и новой жизни. С 1882 года, когда государство впервые взяло на себя расходы по переселению, и до пика столыпинской волны (1906−1914 гг.), когда поток мигрантов удвоился, эти люди создавали богатый «зеленый клин» поселений по берегам Амура и Уссури.