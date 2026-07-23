Диктор парада Победы рассказал о работе с голосом и действиях при ошибке

При постановке голоса важны не только профессиональные наработки, но и природные данные, рассказал в эфире Радио РБК диктор Антон Сунцов, который озвучивает парад Победы на Красной площади и протокольные мероприятия президента. Нужно учитывать законы чтения, расстановки пауз, а также логические ударения, подчеркнул он.
«Есть такое очень простое упражнение. Нужно записать себя. Короткий рассказ. Например, как я провел сегодняшний день», — поделился он. После записи нужно послушать, как построены предложения, где сделаны паузы и «к какому главному слову, то есть логическому ударению», подведен рассказ".
Плохое звучание в записи, продолжил Сунцов, может быть следствием волнения, когда человек нервничает, торопится и завышает голос. Кроме того, важно понимать, что человек читает и какую мысль он хочет донести до слушателя. Сунцов отметил, что сегодня самая большая ошибка дикторов и ведущих — «отрыв от гармоничной логики, которая уже заложена в человеке», и уход в художественные приемы, из-за чего теряется суть текста.
По словам диктора, в первую очередь необходимо «говорить не в себя, а из себя»: «всегда свою речь надо направлять на слушателя». «Второе. Голос должен быть уверенным. Вы должны сами верить в то, что говорите. И вы должны быть расслаблены. Это самое главное», — добавил он.
В случае оговорки Сунцов порекомендовал не останавливаться и продолжать работать дальше: «И тогда слушателю… у слушателя сложится впечатление, что, может быть, так и должно было быть». Ошибку нужно учесть и постараться не допустить ее в будущем, посоветовал он.
Антон Сунцов — ученик диктора Евгения Хорошевцева (он, в свою очередь, был учеником Юрия Левитана), который комментировал парады Победы на Красной площади в течение 14 лет и был диктором протокольных президентских мероприятий и международного музыкального фестиваля «Спасская башня». С 2021 года Сунцов является диктором официальных мероприятий президента России и голосом парада Победы на Красной площади.
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