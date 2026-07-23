Диктор парада Победы рассказал о работе с голосом и действиях при ошибке

Плохое звучание в записи, продолжил Сунцов, может быть следствием волнения, когда человек нервничает, торопится и завышает голос. Кроме того, важно понимать, что человек читает и какую мысль он хочет донести до слушателя. Сунцов отметил, что сегодня самая большая ошибка дикторов и ведущих — «отрыв от гармоничной логики, которая уже заложена в человеке», и уход в художественные приемы, из-за чего теряется суть текста.