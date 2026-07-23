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КГК сказал, кто в Беларуси может получить штрафы за подработку

Госконтроль напомнил о штрафах за подработку для некоторых белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В Комитете государственного контроля напомнили о штрафах за подработку для некоторых белорусов.

В ведомстве рассказали, что с начала 2026 года КГК Минской области были привлечены к административной ответственности три государственных должностных лиц, совмещавших основную работу с предпринимательством.

Например, замдиректора по воспитательной работе одного из учреждений образования оказывала услуги фотографа, зарегистрировавшись в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Аналогичное нарушение допустила завотделением колледжа, которая продавала товары через маркетплейс.

В КГК напомнили, что в Беларуси государственные должностные лица, которые работают в госорганизациях или организациях с долей госсобственности от 50% и более, не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью (закон о борьбе с коррупцией).

Нарушителям грозит административная ответственность и штраф от 10 до 30 базовых величин (от 450 до 1350 белорусских рублей в июле 2026 года).

Между тем лифтер из Минска украла вещи для дочери из магазина, а потом поступила весьма необычно.

А еще мы писали, что глава МВД Иван Кубраков раскрыл сделку, за которую уволили двух участковых в Беларуси: «Из-за двух негодяев сегодня позор всей милиции».