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У жителя Красноярского края из-за долгов арестовали проданный автомобиль

У жителя Енисейского округа из-за долгов арестовали проданный перекупщикам автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

У жителя Енисейского округа края из-за долгов арестовали проданный автомобиль. Об этом рассказали в ФССП по краю. Мужчина задолжал банку более 380 тысяч рублей. На него завели исполнительное производство, однако тот снова игнорировал погашение кредитов.

Тогда вынесли постановления на арест его банковских счетов и имущества, а также о взыскании 50 тысяч исполнительского сбора.

Был арестован Мерседес Бенц 1994 года выпуска, который должник продал по договору купли-продажи перекупщикам. Иномарка не была снята с регистрационного учета и не переоформлена на нового владельца. Авто поместили на штрафстоянку для дальнейшей продажи на торгах.

Красноярцам напоминают, что своевременная оплата задолженности позволяет избежать арестов, временный запрет на выезд из страны и взыскание исполнительского сбора.