У жителя Красноярского края из-за долгов арестовали проданный автомобиль

Был арестован Мерседес Бенц 1994 года выпуска, который должник продал по договору купли-продажи перекупщикам. Иномарка не была снята с регистрационного учета и не переоформлена на нового владельца. Авто поместили на штрафстоянку для дальнейшей продажи на торгах.