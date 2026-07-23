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В Хабаровском крае Охотский округ освободился от подтопления

В населенных пунктах восстановили проезды, продолжаются работы на дорогах и аэродроме.

В Хабаровском крае паводковая обстановка в Охотском муниципальном округе улучшается, сообщает МЧС Хабаровского края.

Уровень воды в реках снижается, все приусадебные участки и внутрипоселковые проезды в населенных пунктах освободились от подтопления.

Сейчас дорожные службы восстанавливают поврежденные участки региональных дорог к селу Арка и аэропорту поселка Охотск. В поселке Аян Аяно-Майского района приводят в нормативное состояние взлетно-посадочную полосу.

Ситуация остается на контроле специалистов Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и органов местного самоуправления. Проводится мониторинг уровней воды в реках.

МЧС напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности в период паводка. Туристам и рыбакам рекомендуют отказаться от выхода на воду до стабилизации гидрологической обстановки.

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