В Хабаровском крае Охотский округ освободился от подтопления

В Хабаровском крае паводковая обстановка в Охотском муниципальном округе улучшается, сообщает МЧС Хабаровского края.
Уровень воды в реках снижается, все приусадебные участки и внутрипоселковые проезды в населенных пунктах освободились от подтопления.
Сейчас дорожные службы восстанавливают поврежденные участки региональных дорог к селу Арка и аэропорту поселка Охотск. В поселке Аян Аяно-Майского района приводят в нормативное состояние взлетно-посадочную полосу.
Ситуация остается на контроле специалистов Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и органов местного самоуправления. Проводится мониторинг уровней воды в реках.
МЧС напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности в период паводка. Туристам и рыбакам рекомендуют отказаться от выхода на воду до стабилизации гидрологической обстановки.