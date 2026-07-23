Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 23 т продовольственной пшеницы задекларировали с нарушениями

В Ростовской области выявили факт недостоверного декларирования 23 т продовольственной пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В Ростовской области выявили факт недостоверного декларирования 23 т продовольственной пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель из Семикаракорского района, занимающийся производством и реализацией зерновых культур, принял декларацию на озимую пшеницу по протоколу испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. В частности, испытания на определение остаточных количеств пестицидов, применявшихся при выращивании зерна, проведены не были, хотя их проведение предусмотрено техническим регламентом.

Чтобы пресечь обращение зерна, надзорный орган признал декларацию о соответствии недействительной.