Туристка погибла при падении дерева на палатку в Свердловской области

По факту гибели человека следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, 62-летняя женщина в составе туристической группы из более чем ста человек сплавлялась по реке Чусовая. Во время грозы группа разбила лагерь на берегу. Сильный ветер повалил березу, которая рухнула на палатку, где находилась туристка. Последняя от полученных травм скончалась на месте.