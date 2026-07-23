Туристка погибла при падении дерева на палатку в Свердловской области

В Свердловской области погиб один турист в результате падения дерева на палатку из-за урагана, сообщила пресс-служба проекта «Большая уральская тропа».
Инцидент произошел накануне, 22 июля, на реке Чусовая, на камне Омутной. Сильный ветер повалил деревья на туристические палатки, в результате чего, как отметили в пресс-службе, один человек погиб и еще один пострадал.
На месте происшествия проводили эвакуацию. Как уточнили в пресс-службе проекта, официальной информации и фото пока нет.
«Погода нынче просто дичает и делает туризм на Среднем Урале испытанием», — отмечается в сообщении.
Как передает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС, в результате урагана погибла 62-летняя женщина, еще одна туристка получила тяжелую травму голени.
По факту гибели человека следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, 62-летняя женщина в составе туристической группы из более чем ста человек сплавлялась по реке Чусовая. Во время грозы группа разбила лагерь на берегу. Сильный ветер повалил березу, которая рухнула на палатку, где находилась туристка. Последняя от полученных травм скончалась на месте.
Погибшая была жительницей Невьянска и отправилась в путешествие с 43-летним сыном. Обстоятельства трагедии взяла на контроль прокуратура Свердловской области.
Ранее, 19 июля, в Кабардино-Балкарии погибла туристка из Свердловской области: она оступилась и упала в обрыв у водопада Султан в урочище Джилы-Су Зольского района. По данным МЧС региона, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Следственное управление СК по Кабардино-Балкарии начало проверку по факту гибели.
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