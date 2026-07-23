Русла рек расчищают в Приморье для защиты от паводков десятков тысяч жителей

Работы сейчас идут в Лазовском округе на Герасимовом ручье, в Лесозаводске на дамбе Пархоменко, во Владивостоке на Второй Речке, в Красноармейском округе в селе Вострецово на отводном канале, а также в Партизанском округе на реке Партизанской.