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Русла рек расчищают в Приморье для защиты от паводков десятков тысяч жителей

Более 40 единиц техники одновременно работают на пяти территориях края.

Источник: Пресс-служба правительства Приморского края

Масштабная расчистка рек и гидротехнических объектов, которая помогает снизить риск подтоплений для жителей, продолжается в Приморье. Сейчас специалисты одновременно ведут работы на пяти территориях, используя десятки единиц специализированной техники, сообщила пресс-служба правительства края.

«Агентством и минГОЧС расчищено более 300 километров рек и ручьёв, что позволило повысить защиту от наводнений для десятков тысяч приморцев», — говорится в сообщении.

Работы сейчас идут в Лазовском округе на Герасимовом ручье, в Лесозаводске на дамбе Пархоменко, во Владивостоке на Второй Речке, в Красноармейском округе в селе Вострецово на отводном канале, а также в Партизанском округе на реке Партизанской.

Как сообщил заместитель руководителя регионального агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Владимир Кодинев, на объектах специалисты расчищают русла, углубляют дно и убирают наносы грунта и растительности.

«В общей сложности задействованы 42 единицы техники, 42 специалиста», — приводит пресс-служба слова Владимира Кодинева.

По его словам, такие работы не прекращаются в течение всего года. Имеющийся парк техники и численность специалистов позволяют одновременно выполнять расчистку на нескольких объектах различной сложности по всему Приморскому краю.

На минувшей неделе дорожники боролись с переливами в четырёх округах и сдали обновлённый участок в Шкотовском районе.

Напомним, что сильные осадки, прошедшие в Приморье на минувшей неделе, привели к переливам на дорогах в Октябрьском, Пограничном, Шкотовском и Хорольском округах. Дорожные службы круглосуточно отслеживали обстановку и оперативно принимали меры для обеспечения проезда, параллельно продолжая ремонты по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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