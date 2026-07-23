Эксперт: Тапиау существенно оттягивает на себя туристический поток в Калининградской области

Замок Тапиау в Гвардейске существенно оттягивает на себя турпоток в Калининградской области. Такое мнение высказала эксперт по стратегическому планированию и управлению проектами в сфере туризма Дарья Шахматова на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.
Комплекс Тапиау существенно оттягивает на себя поток. Это очень приятно, потому что люди, которые приезжают туда, они потихоньку начинают видеть, что есть не только побережье и не только Калининград, — рассказала Шахматова.
Эксперт также отметила, что чаще всего туристы доезжают до востока региона только на третий визит. В первую очередь путешественники интересуются музейными комплексами и морским побережьем.
По словам председателя региональной Ассоциации предприятий индустрии туризма Натальи Немцовой, в Калининградской области сейчас растёт востребованность замкового и гастрономического туризма. «Если раньше гости приезжали и каждый день ездили на экскурсии, то сейчас идёт определённая тенденция к сокращению. Гости выбирают две-три поездки с целью сократить бюджет. Из этих двух-трёх поездок обязательно должно быть что-то замковое», — отметила Немцова.
В 2025 году замок Тапиау посетили более 100 тысяч туристов. В 2026-м инвестор планировал удвоить показатели.
Осенью 2024 года закончили реставрацию фасада замка. Специалисты привели в порядок стены, восстановили оконные и дверные проёмы, заменили огромный объём кладки из кирпича и булыжника.
В замке также обустроили внутренние помещения. Аутентичный вид вернули трапезной комтура. На втором этаже замка разместят тронный зал, на третьем — открыли мультимедийный музей. На четвёртом подготовили помещение для художественной галереи. Пятый оборудовали под современный конференц-зал премиум-класса. Также в флигеле открыли рыцарский зал, выставку о старинных типографах, а в подвале начал работать «Жуткий интерактивный музей».
Работы выполняла компания «Башни Востока», которая взяла старинный объект в аренду в 2022 году. Инвестор получил льготный кредит на сохранение памятника в размере 600 миллионов рублей.