В России запретили размещение социальной рекламы у иноагентов

1 сентября 2026 года в России вступает в силу действие закон, запрещающий размещение социальной рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов. Также иноагентам запрещено выступать рекламодателями социальной рекламы. Это сделано для пресечения ситуаций, когда под видом социальной рекламы распространяется деструктивная, наносящая вред государству и его жителям информация. Один из авторов инициативы, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев поясняет, что социальная реклама в руках иноагентов стала политической технологией. Мы исходим из того, что участие иностранных агентов в ее создании и распространении может создать риски искажения национальных приоритетов и навязывания чуждых ценностей под видом социально значимой информации, — добавил Василий Пискарев.