Не пытка, а удовольствие: как превратить уборку дома в приятный ритуал

Превратите уборку в медитацию
Она рассказала, что необходимо изменить отношение к уборке в доме. Это главный лайфхак, который поможет человеку быстрее приступать к домашним обязанностям.
— Если вы сделаете из уборки приятный ритуал, любые задачи будут выполняться быстрее. Откройте окно, впустите свежий воздух, создайте комфортные условия и сосредоточьтесь на выполнении домашних дел. В процессе уборки постарайтесь держать в голове мысль, что таким образом вы очищаете не только дом и окружающее пространство, но и упорядочиваете хаос в своей жизни. Тогда в конце уборки, когда вокруг будет все сиять и находиться на своих местах, вы испытаете чувство удовлетворения, — пояснила она.
Разделяйте задачи
— Наводить порядок в доме можно постепенно: сегодня можно убрать пыль, завтра — помыть полы, послезавтра — пропылесосить. Мелкими шагами дела выполняются быстрее, а у человека не возникает мысли, что уборка — это сложное действие, которое затрачивает много сил, — рассказала Абравитова.
Оценивайте свои возможности
Если в процессе генеральной уборки человек чувствует, что устал, необходимо остановиться, предупредила специалист.
— Даже если вы планировали навести порядок во всей квартире, но сил хватило только на две комнаты, не обвиняйте себя и перенесите уборку на следующий день. Так у вас не сформируется в голове установка, что уборка — это тяжело. Если же вы через силу продолжаете этот процесс, мозг воспринимает это как трудное занятие и будет блокировать ваш порыв навести порядок в доме, — заверила Абравитова.
Приятное сопровождение
Также психолог отметила, что не стоит убираться в тишине.
Если человек с трудом решается навести порядок в доме, он может пойти на хитрость и включить подкаст, сериал или любимую музыку на фоне. Так мозг решит, что он занят тем, что вам нравится, и не будет препятствовать уборке.
Постоянное нежелание убираться в доме также может говорить о проблемах с психикой. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.