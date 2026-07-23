Не пытка, а удовольствие: как превратить уборку дома в приятный ритуал

— Даже если вы планировали навести порядок во всей квартире, но сил хватило только на две комнаты, не обвиняйте себя и перенесите уборку на следующий день. Так у вас не сформируется в голове установка, что уборка — это тяжело. Если же вы через силу продолжаете этот процесс, мозг воспринимает это как трудное занятие и будет блокировать ваш порыв навести порядок в доме, — заверила Абравитова.