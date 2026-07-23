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Часть Крыма оказалась обесточена из-за атаки БПЛА

Налет БПЛА в Крыму привел к масштабным отключениям электричества на северо-западе, востоке и юге полуострова. В результате атаки погиб один мирный житель, четверо пострадали, в том числе двое детей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Массированная атака украинских беспилотников привела к масштабным перебоям в энергоснабжении Крыма. Согласно сообщению ГУП РК «Крымэнерго» в канале «Макс», сложная обстановка с подачей электричества сложилась в северо-западных, восточных и южных районах полуострова.

В компании уточнили, что в целях предотвращения аварийных ситуаций на всем полуострове введены ограничения потребления энергии. «Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов информировал, что в результате налета дронов погиб мирный житель. Еще четыре человека, включая двоих детей, получили ранения различной степени тяжести.

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