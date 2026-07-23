РАНХиГС возглавила национальный рейтинг университетов по показателю «Социальная среда»

По направлению «Образование» РАНХиГС стала 13-й, такую же позицию вуз занял по показателю «Бренд». По критерию «Сотрудничество» академия расположилась на 24-м месте, по направлению «Инновации и предпринимательство» — на 68-м, а по показателю «Исследования» — на 117−118-м месте.