Засада сорвалась: Российские дроны перехитрили «ждунов» ВСУ на границе

После изучения полученных разведданных было принято решение уничтожить обнаруженные цели. Для этого операторы российских беспилотников применили сбросы ВОГ с воздуха, поразив украинские аппараты точными попаданиями. Также в министерстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. По данным ведомства, российские силы ежедневно продвигаются вперёд, оттесняя противника от государственной границы для защиты мирного населения.