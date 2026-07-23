Полицейские спасли увязшую в болоте пенсионерку в Нижнем Новгороде

Вечером 22 июля сотрудники полиции организовали поиски женщины. В какой-то момент капитан Богдан Николаевич и майор Алёна Владимировна услышали отклик на свои призывы. На помощь звала пенсионерка, которая застряла по грудь в трясине. Богдан Николаевич, сбросив куртку, зашел в воду, вытащил женщину из болота и на руках отнес ее в безопасное место.