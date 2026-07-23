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Полицейские спасли увязшую в болоте пенсионерку в Нижнем Новгороде

Женщину, страдающую деменцией, передали родственникам.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции спасли пропавшую пенсионерку с деменцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

22 июля в дежурную часть обратилась родственница 69-летней женщины. Она рассказала, что пенсионерка вышла из дома 21 числа и обратно не вернулась. Также заявительница упомянула деменцию нижегородки, что вызвало еще большее беспокойство.

Вечером 22 июля сотрудники полиции организовали поиски женщины. В какой-то момент капитан Богдан Николаевич и майор Алёна Владимировна услышали отклик на свои призывы. На помощь звала пенсионерка, которая застряла по грудь в трясине. Богдан Николаевич, сбросив куртку, зашел в воду, вытащил женщину из болота и на руках отнес ее в безопасное место.

Пенсионерка была передана родственникам.

Ранее мы писали, что девочку из Павловского округа спасли после удара током от оборванного провода.