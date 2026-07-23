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Почти 80 километров дорог отремонтировали за три года в Хабаровске

По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, доля дорог, отвечающих всем нормативным требованиям, в краевой столице уже достигла 85,55%. Большую роль в достижении данного показателя сыграл нацпроект «Инфраструктура для жизни». Только за последние три года он позволил привести в порядок такие значимые объекты, как улица Тихоокеанская, проспект 60-летия Октября, развязка улица Ленинградская — Восточное шоссе и.

По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, доля дорог, отвечающих всем нормативным требованиям, в краевой столице уже достигла 85,55%. Большую роль в достижении данного показателя сыграл нацпроект «Инфраструктура для жизни». Только за последние три года он позволил привести в порядок такие значимые объекты, как улица Тихоокеанская, проспект 60-летия Октября, развязка улица Ленинградская — Восточное шоссе и другие. Кроме того, дорожники установили свыше 5 тысяч метров барьерных лееров на улицах Волочаевской, Воронежской и Большой, а также на проспекте 60-летия Октября. Помимо этого, они обустроили 19 пешеходных переходов, установили новые светофоры, гобо-проекторы, дорожные знаки повышенной яркости и «лежачих полицейских», а также нанесли свежую разметку. Отметим и то, что сегодня около 67% пешеходных переходов в Хабаровске подходят для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также за три года в городе обустроили тротуары, общая площадь которых составила 436 квадратных метров. На них появилась тактильная плитка, пандусы и другие элементы доступной среды. В границах улиц Павла Морозова, Автобусной и Владивостокского шоссе было благоустроено 18 проездов, ведущих к земельным участкам, выделенным многодетным семьям.