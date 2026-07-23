«Госуслуги» решили сделать универсальной цифровой экосистемой с функцией соцсети

Источники «Известий» сообщили, что одним из нововведений может стать разработка на основе «Госуслуг» собственной соцсети с лентой публикаций и возможностью создавать тематические и локальные сообщества. Среди других предложений — семейные сервисы: чаты для родственников, общий календарь и возможность оформлять госуслуги для близких или по их поручению. Также обсуждается включение в экосистему агрегатора культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий, на которые пользователь сможет приглашать знакомых.