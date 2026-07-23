«Госуслуги» решили сделать универсальной цифровой экосистемой с функцией соцсети

Правительство России обсуждает возможность сделать из «Госуслуг» универсальную цифровую экосистему. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей — создание универсальной цифровой экосистемы для граждан», — отметили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).
По их словам, преимущество «Госуслуг» — верификация всех пользователей. Она дает возможность «доверенного взаимодействия» граждан, бизнеса и госорганов. Финальных решений по этой инициативе, однако, пока не приняли.
Источники «Известий» сообщили, что одним из нововведений может стать разработка на основе «Госуслуг» собственной соцсети с лентой публикаций и возможностью создавать тематические и локальные сообщества. Среди других предложений — семейные сервисы: чаты для родственников, общий календарь и возможность оформлять госуслуги для близких или по их поручению. Также обсуждается включение в экосистему агрегатора культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий, на которые пользователь сможет приглашать знакомых.