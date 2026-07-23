Беспилотные дирижабли впервые покажут новосибирцам на авиашоу в Мочище

Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН представит беспилотный проект дирижабля с вертикальным взлетом и посадкой. Аппарат способен развивать скорость до 110 км в час и летать на высоте 3 тыс. м. Вес изделия — 60 кг. Еще один беспилотный дирижабль — «Нова-01» — презентует московская компания «Аэронова». Также организация покажет прототип первого пилотируемого дирижабля «Нова-02», способного совершать полет на высоте до 2 км при скорости 100 км/ч. Грузоподъемность судна — 500 кг, на его борту могут находиться до пяти пассажиров.