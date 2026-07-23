Нескучное детство в унылой среде: прогуливаемся по хабаровским дворам (фоторепортаж)

Радует, что в некоторых дворах нам все же удалось по-настоящему развлечься и отдохнуть. Надеемся, такая практика войдет в тренд. Пока же любуемся «шедеврами» ландшафтного искусства и смотрим на счастливые лица детей, которые ни в коем случае не унывают даже в такой обстановке, в специальном фоторепортаже «МК в Хабаровске».