Нескучное детство в унылой среде: прогуливаемся по хабаровским дворам (фоторепортаж)

С будущими строителями или ландшафтными дизайнерами наш корреспондент отправился в рейд по дворам Кировского и Центрального районов Хабаровска. Некоторые придомовые территории забавляли своим креативом: признаться, нечасто встретишь ковёр у подъезда или обмотанные фольгой качели. А попадались и настоящие железные монстры, из-за которых дети не только спотыкаются, но и ломают руки.
Радует, что в некоторых дворах нам все же удалось по-настоящему развлечься и отдохнуть. Надеемся, такая практика войдет в тренд. Пока же любуемся «шедеврами» ландшафтного искусства и смотрим на счастливые лица детей, которые ни в коем случае не унывают даже в такой обстановке, в специальном фоторепортаже «МК в Хабаровске».