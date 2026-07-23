Семье погибшего в Воронеже трехлетнего мальчика окажут поддержку

БРЯНСК, 23 июл — РИА Новости. Администрация Воронежа готова оказать всю необходимую поддержку семье погибшего при пожаре после атаки ВСУ трехлетнего мальчика, сообщил глава города Сергей Петрин.
Ранее в среду губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести.
«Это тяжелая утрата для семьи, и мы разделяем вашу боль… Знайте: вы не одни. Администрация города готова оказать всю необходимую поддержку», — написал Петрин на платформе «Макс».
Глава города от себя лично и от имени администрации Воронежа выразил соболезнования родным и близким погибшего.