Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семье погибшего в Воронеже трехлетнего мальчика окажут поддержку

Семье погибшего из-за БПЛА в Воронеже трехлетнего мальчика окажут поддержку.

Источник: РИА Новости

БРЯНСК, 23 июл — РИА Новости. Администрация Воронежа готова оказать всю необходимую поддержку семье погибшего при пожаре после атаки ВСУ трехлетнего мальчика, сообщил глава города Сергей Петрин.

Ранее в среду губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести.

«Это тяжелая утрата для семьи, и мы разделяем вашу боль… Знайте: вы не одни. Администрация города готова оказать всю необходимую поддержку», — написал Петрин на платформе «Макс».

Глава города от себя лично и от имени администрации Воронежа выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше