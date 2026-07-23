Путь к сдаче расчищен: застройщик в одиночку достроит проблемный долгострой на Павленко в Хабаровске

В Хабаровске поставлена точка в вопросе о судьбе крупного недостроя в центре города. Центральный районный суд удовлетворил иск компании ООО СЗ «Верита», фактически передав ей единоличное право распоряжаться объектом, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
«Центральным районным судом г. Хабаровска удовлетворен иск общества с ограниченной ответственностью “Специализированный застройщик “Верита” об определении порядка владения и пользования общим имуществом”, — говорится в сообщении.
В обоснование исковых требований указало, что ООО СЗ «Верита» является участником общей долевой собственности, с долей владения 98,5% на объект незавершенного строительства, находящегося в городе Хабаровск, р-н Центральный, ул. Карла Маркса, между строениями 94, 96. Строительство объекта было начато ООО «Проект» в 2006 году. ООО «Проект» были заключены ряд договоров долевого участия в строительстве. Впоследствии в отношении застройщика была введена процедура банкротства, которая в настоящее время завершена.
Чтобы превратить недострой в жилой дом, нужно заново получать разрешения от мэрии и других инстанций. Трое мелких собственников (К., С., Н.) согласились доверить бумажную волокиту и стройку «Верите». Однако четвертый участник — гражданин И. — заблокировал процесс, отказавшись подписывать соглашение. Без общего решения начать работы было невозможно.
Объект стоит на арендованной у города земле. Если до 2028 года здание не будет введено в эксплуатацию, администрация имеет право через суд изъять его у всех владельцев и продать с молотка за бесценок для погашения долгов.
Изучив и оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований.
Суд признал, что действия одного несогласного собственника препятствуют реализации прав большинства и спасению здания от сноса или конфискации.
Теперь ООО СЗ «Верита» получило юридическое право: достраивать дом самостоятельно от имени всех собственников, оформлять любые документы без согласия гражданина И., обращаться в мэрию за разрешением на строительство и ввод дома в эксплуатацию.
Благодаря этому решению путь к сдаче долгостроя официально расчищен.
Напомним, в здании по ул. Карла Маркса изначально планировалось создать масштабный деловой квартал. Проектированием занималось КГУП «Хабаровскгражданпроект», а заказчиком выступило владивостокское ООО «Проект». Здание должно было объединить офисы, гостиницу и торгово-развлекательный центр с подземной парковкой.
В 2010 году строительство башни было доведено до верхней точки. Высота составила 98 метров. На тот момент это было самое высокое здание не только в Хабаровске, но и на всем Дальнем Востоке.
Работы начались ориентировочно в 2006—2007 годах. Однако уже к 2010 году финансирование прекратилось из-за банкротства компании-застройщика ООО «Проект». Объект был законсервирован и превратился в самый известный долгострой города.
Долгие годы бетонная коробка пустовала. В 2026 году на объекте, наконец, начались активные работы. По сообщениям СМИ, сейчас там ведется демонтаж пришедшей в негодность облицовки фасада и расчистка внутренних помещений — строители фактически «раздевают» здание до монолита для проведения новой экспертизы. Инвесторы заявляют о планах достроить комплекс после обновления проекта.