Путь к сдаче расчищен: застройщик в одиночку достроит проблемный долгострой на Павленко в Хабаровске

В обоснование исковых требований указало, что ООО СЗ «Верита» является участником общей долевой собственности, с долей владения 98,5% на объект незавершенного строительства, находящегося в городе Хабаровск, р-н Центральный, ул. Карла Маркса, между строениями 94, 96. Строительство объекта было начато ООО «Проект» в 2006 году. ООО «Проект» были заключены ряд договоров долевого участия в строительстве. Впоследствии в отношении застройщика была введена процедура банкротства, которая в настоящее время завершена.