Кто такой отроверт, и существует ли этот тип личности

В социальных сетях и медиа набирает популярность термин «отроверт» ― так называют людей, которые чувствуют себя чужими в любой компании и с удовольствием остаются наедине с собой. РБК Life разобрался, что известно об отровертах и существует ли такой тип личности с точки зрения современной психологии.
Содержание.
Кто это.
Признаки.
Отличия от интроверта.
Критика.
Комментарии.
Главное.
Кто такой отроверт.
Отроверт ― это человек, который не ощущает внутренней потребности принадлежать к каким-либо сообществам.
В межличностном общении это эмпатичный и доброжелательный собеседник, который способен строить близкие отношения и понимать переживания другого. Однако на семейном празднике, корпоративе или встрече выпускников он будет чувствовать себя чужаком. Хотя отроверт может адаптироваться в группе, пользоваться популярностью и даже быть лидером, он не стремится быть частью коллектива или перенять его ценности.
Термин «отроверт» происходит от испанского корня otro («другой») и латинского vert («направление»). Эту психологическую особенность описал американский психиатр, доктор медицинских наук Рами Камински в книге «Дар принадлежности», которая вышла в США в июне 2025 года [1].
Камински много лет занимался проблемами людей с обсессивно-компульсивными и тревожными расстройствами, нарушениями социального поведения, зависимостями. В ходе практики психиатр обратил внимание, что некоторые пациенты не вписывались в традиционное понятие об интровертах, экстравертах и амбивертах. Они не черпали энергию ни в одиночестве, ни в социальном взаимодействии и занимали позицию наблюдателей, а не полноценных участников происходящего [2]. Таких людей Камински назвал отровертами ― то есть смотрящими в другую сторону.
Признаки отроверта.
Как отмечает Рами Камински, отроверты ― вовсе не холодные, замкнутые или отчужденные люди. Напротив, они обычно теплые, эмоциональные и располагающие к себе. Отроверты компенсируют неспособность ощущать принадлежность к группе высокой чувствительностью и со стороны могут казаться весьма общительными. При этом они предпочитают немногочисленные, но глубокие отношения, ценят качество контактов выше их количества.
Автор методики выделяет ряд других черт, которые свойственны отровертам.
Отроверты не склонны разделять мышление группы. Массовый энтузиазм, общественное осуждение, тренды и коллективные настроения обычно не оказывают на них такого влияния, как на большинство людей.
Отроверты комфортно чувствуют себя вне сообществ. Они легко переносят одиночество и не испытывают потребности вступать в коллективы, если не видят в этом личного смысла. Например, отроверты могут избегать групповых чатов, клубов по интересам, корпоративных мероприятий.
Отровертам не нужно общественное одобрение. Они самодостаточны и не стремятся к признанию окружающими ради подтверждения собственной ценности. Для многих людей важной частью самоидентификации становится национальность, религия, профессия или принадлежность к иной социальной группе. Отровертам это не свойственно.
Длительное взаимодействие в группе может утомлять отровертов. Многие предпочитают работать самостоятельно, вести свой бизнес или руководить командой. По той же причине они скорее предпочтут индивидуальные тренировки, нежели командные виды спорта.
Отроверты склонны мыслить нестандартно и независимо, поскольку их мышление не ограничивают групповые установки. Из-за этого их могут воспринимать как людей неоднозначных или эксцентричных.
Не испытывают привязанность к коллективным ритуалам, религиозным или национальным праздникам. Отроверты могут соблюдать традиции, но не обязательно разделяют их ценность.
Они бывают консервативны в отношении личных привычек и распорядка жизни. Предпочитают предсказуемость и стабильность, плохо адаптируются к смене обстоятельств и выходу из зоны комфорта, поэтому им часто не свойственна спонтанность и тяга к приключениям.
Отроверты меньше подвержены социальному влиянию. Они реже принимают решения под воздействием рекламы, популярной культуры и модных трендов [3].
По словам Рами Камински, отроверты с детства оказываются в среде, где принадлежность к коллективу считается нормой. Чтобы адаптироваться к социальным ожиданиям, такие люди нередко осваивают роль псевдоэкстравертов и стараются скрывать присущую им обособленность. Не случайно на обложке книги Рами Камински об отровертах изображены хамелеоны ― мастера приспосабливаться к окружающей обстановке.
Как отмечает Камински, такая «маскировка» требует от отровертов больших эмоциональных затрат. Это может приводить к психологическому истощению и повышать риск выгорания, особенно в молодом возрасте. Если же человек признает свою «инаковость» и перестанет ее скрывать, его жизнь, по мнению психиатра, станет более полноценной и продуктивной.
Согласно описанию Камински, отроверты не готовы и не способны пассивно перенимать социальные сценарии, как делают другие. Их нельзя убедить в достоверности идеи исключительно из-за количества людей, которые ее поддерживают. Но отроверт может высоко оценить мудрое замечание или утверждение, сделанное кем-то, независимо от положения или авторитета, если оно кажется ему правдой. У них независимое, оригинальное мышление.
Отсутствие интереса к поп-культуре или стремления следовать модным трендам свойственно многим людям в обществе, поэтому такое описание больше похоже на маркетинговую уловку для популяризации теории, чем на корректное психологическое описание черт характера.
Екатерина Мордас.
Кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой основ клинического психоанализа Московского института психоанализа.
Чем отроверт отличается от интроверта.
В начале XX века швейцарский психиатр Карл Густав Юнг ввел понятия об интроверсии и экстраверсии. Он считал, что экстраверты направляют энергию на внешний мир и получают энергию от общения, а интроверты больше концентрируются на внутреннем мире и предпочитают ограниченный круг общения [4].
Современная психология отходит от жесткого деления на два отдельных типа личности. Интроверсию и экстраверсию чаще рассматривают как континуум или спектр. Психологи признают, что чистые интроверты и экстраверты ― редкость. У большинства присутствуют и те, и другие характеристики, которые проявляются по-разному в зависимости от ситуации. Таких людей называют амбивертами [5].
Интроверсию и экстраверсию различают по степени открытости и общительности человека. При описании отроверта Рами Камински использует иной критерий ― внутреннюю потребность принадлежать к группе или избегать объединений.
В то же время Камински предлагает различать отровертов и общественных интровертов. По его словам, эти типы личности объединяет склонность проводить время в уединении. Как пишет автор теории, люди с интраверсивными чертами более застенчивы, молчаливы и нерешительны. Они могут чувствовать одиночество, испытывать потребность в общении, ощущать принадлежность к семье, нации, профессиональному или иному сообществу.
Отроверты же редко чувствуют себя одинокими. Они могут иметь немногочисленные, но теплые и близкие отношения. При этом они не ощущают себя частью какого-либо сообщества и «остаются вечными аутсайдерами» [6].
Сравнения типов личности.
(Фото: РБК Life).
С точки зрения современной психологии важнее не то, к какой категории человек относит себя, а насколько свободно он может выбирать между общением и уединением в зависимости от потребностей.
Если человек избегает групп и близости из страха быть отвергнутым — это уже не свободный выбор, а защитный механизм. И наоборот: если человек постоянно находится среди людей из страха одиночества, это может говорить о зависимости от контакта, страхе оказаться наедине с самим собой, неумении справляться с тревожностью.
Если использовать термин «отроверт», то я бы понимала его не как особый тип личности, а скорее как человека, который способен свободно выбирать между близостью и автономией, не теряя ни себя, ни отношений с другими.
Оливия Косс.
Доктор психологических наук, когнитивно-поведенческий терапевт.
Существуют ли отроверты.
Отроверсия ― авторская концепция Рами Камински. Пока она не получила эмпирической проверки и научного подтверждения. Это не значит, что описанные Камински психологические особенности не существуют. Многие люди действительно ощущают себя чужими в коллективе и предпочитают сохранять дистанцию от группы.
Однако пока отроверсию нельзя назвать диагнозом или новым типом личности. Нет данных, что отроверты образуют отдельную категорию, а не представляют собой сочетание уже известных черт.
Чтобы претендовать на научное обоснование, авторам концепции нужно показать, что отроверсию можно надежно измерить, воспроизвести в независимых исследованиях и отличить от уже известных психологических конструктов.
Теория отроверсии является скорее научно-популярной, чем научно-академической. Ее полезность на данном этапе сложно оценивать в силу новизны. Можно предположить, что появление описания нового типа характера отвечает социальному запросу и отражает современные тенденции в жизни социума, где стать отровертом — модным «интеллектуальным хамелеоном» ― становится более привлекательной идеей, чем оставаться классическим экстравертом, интровертом или амбивертом.
Несмотря на растущую популярность теории Рами Камински, для ее научного признания необходимы дополнительные эмпирические данные и исследования, а также сопоставление уже имеющихся научных подходов относительно типа и характера личности.
Екатерина Мордас.
Кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой основ клинического психоанализа Московского института психоанализа.
Критики теории предупреждают: концепция Рами Камински предлагает универсальное объяснение для разных психологических состояний. Ощущение непринадлежности к группе действительно существует, между тем похожий опыт может иметь разные причины. У одних людей он связан с низкой потребностью быть частью коллектива, у других — с последствиями психологической травмы, социальной тревожностью или шизоидными особенностями личности. Тогда ярлык «отроверт» может помешать разобраться в истинных причинах психологического состояния [7].
Социум — естественная среда человека. Нежелание принадлежать к какой-либо группе не является характерной чертой здоровой психики. В ситуации с отровертами нельзя утверждать, что они не стремятся ни к каким сообществам. Ведь люди, идентифицирующие себя как отроверты, как минимум относят себя к группе отровертов.
Это противоречие — между заявлением о непринадлежности к какой-либо группе и одновременной идентификацией с одной из них — может отражать психологические проблемы, в том числе социальную тревожность, стремление избежать ответственности или последствия психологической травмы (недоверие, страх зависимости, повышенную чувствительность).
Екатерина Мордас.
Кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой основ клинического психоанализа Московского института психоанализа.
Комментарии психологов.
Есть ли тесты, которые помогают определить, что человек — отроверт?
На сайте Института инаковости (The Otherness Institute), основанного Рами Камински в 2023 году, есть тест на отроверсию [8]. Он предлагает испытуемому ответить вопросы: «Я чувствую себя одиноким на больших общественных собраниях», «Мне нужно много времени наедине с собой», «Я люблю работать в одиночку» и другие.
Авторы опросника предупреждают, что он имеет исключительно ознакомительный характер. Тест нельзя использовать в медицинских целях, а также для диагностики, лечения и профилактики психических расстройств.
Какие типологии личности признает современная психология?
Наиболее серьезной научной базой обладает модель Большой пятерки личностных черт. Сегодня она является золотым стандартом исследований личности. Это одна из редких моделей, которая выросла не из теории одного автора, а на основе десятилетий статистического анализа данных из разных стран.
Оливия Косс.
Доктор психологических наук, когнитивно-поведенческий терапевт.
Эта модель описывает личность по пяти независимым измерениям:
экстраверсия ― степень общительности и ориентации на взаимодействие с окружающими;
доброжелательность ― склонность к эмпатии, сотрудничеству, доверию;
добросовестность ― уровень дисциплинированности, ответственность и самоорганизации;
нейротизм ― уязвимость к стрессу, тревожность, эмоциональная нестабильность;
открытость опыту ― любознательность, развитое воображение, интерес к опыту [10].
Модель Большой пятерки используют в научных исследованиях и психологическом консультировании. Однако она не предназначена для постановки диагнозов: модель описывает индивидуальные особенности каждого человека, а не психические расстройства.
Может ли человек со временем перейти из одного «типа» в другой?
Ядро личности относительно устойчиво, но человек может стать значительно свободнее в поведении. Проработка внутренних конфликтов и травматического опыта расширяет репертуар его реакций. Поэтому со стороны может показаться, что интроверт стал экстравертом. На самом деле человек просто перестал тратить столько энергии на защиту от тревоги.
Пример из практики: Марина, 26 лет, считала себя интровертом, работала документоведом, старалась меньше контактировать с людьми. В процессе терапии выяснилось, что сильной потребности в уединении и автономии у нее не было, но был страх столкнуться с оценкой и осуждением.
Когда тревога уменьшилась, Марина стала более открытой, проявила инициативу и поехала на выставку компании, поработала на стенде, активно общалась с людьми, а далее перешла на позицию PR-менеджера. Тип личности не изменился — изменились внутренние ограничения.
Оливия Косс.
Доктор психологических наук, когнитивно-поведенческий терапевт.
Главное об отровертах.
Отроверт — это человек, который не чувствует внутренней потребности принадлежать к коллективам и сообществам. Термин предложил американский психиатр Рами Камински в 2025 году.
Главная особенность отроверта не замкнутость или нелюбовь к людям, а отсутствие стремления идентифицировать себя с группой. Такие люди способны строить теплые и глубокие отношения, но редко ощущают себя частью коллектива.
Отроверты склонны к независимому мышлению, избегают командной деятельности, предпочитают небольшой круг близких людей и стабильный образ жизни.
Современная психология рассматривает интроверсию и экстраверсию как спектр, а большинство людей относит к амбивертам.
Научного подтверждения существования отдельного типа личности «отроверт» пока нет. Концепция Рами Камински не прошла достаточную эмпирическую проверку, поэтому специалисты не считают ее самостоятельной психологической категорией или диагнозом.
Наиболее научно обоснованной моделью оценки личности является Большая пятерка, которая оценивает человека по пяти чертам (экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость опыту), а не делит людей на отдельные типы.