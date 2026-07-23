Кто такой отроверт, и существует ли этот тип личности

В межличностном общении это эмпатичный и доброжелательный собеседник, который способен строить близкие отношения и понимать переживания другого. Однако на семейном празднике, корпоративе или встрече выпускников он будет чувствовать себя чужаком. Хотя отроверт может адаптироваться в группе, пользоваться популярностью и даже быть лидером, он не стремится быть частью коллектива или перенять его ценности.