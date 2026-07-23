Косаток заметили за необычной игрой, в которой они взрывают своих жертв

Ученые зафиксировали необычное поведение косаток у побережья Мексики. Хищники таранят гигантских рыб с такой силой, что те взрываются. Исследователи предполагают, что это может быть формой игры или способом обучения молодняка, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Ethology.
На кадрах, снятых в июле 2024 года, видно, как косатка удерживает мертвую солнечную рыбу, а вторая на скорости врезается в нее. В результате удара добыча разлетается на тысячи кусков. Второй подобный случай был зафиксирован в сентябре 2025 года в Калифорнийском заливе.
Ученые допускают, что косатки разбивают рыбу, чтобы накормить детенышей, но не исключают и игровой мотив. Морской биолог Эрик Игера отметил, что косатки известны социальными причудами — они резвятся на волнах, бросают водоросли и даже носили мертвых лососей как шляпы.
Ранее издание Welt писало, что всемирно известный горбатый кит по кличке Тимми может быть до сих пор жив. Кит выбросился на берег, для его спасения развернули масштабную операцию.