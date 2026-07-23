Секретная служба США сообщила о рекордном всплеске угроз

Секретная служба США зафиксировала рекордный всплеск угроз накануне перенесенного ужина корреспондентов Белого дома. Как сообщает CBS News со ссылкой на данные ведомства, с января текущего года было открыто около 10 тысяч дел в рамках защитной разведки. Этот показатель почти на 40% превышает цифры за аналогичный период прошлого года.