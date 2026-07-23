Секретная служба США сообщила о рекордном всплеске угроз

Директор Секретной службы Шон Карран заявил, что такие объемы работы «не встречались за всю его 24-летнюю карьеру». Он также отметил, что количество вмешательств, связанных с психическим здоровьем лиц, угрожающих охраняемым персоналиям или объектам, выросло почти в десять раз, пишет CBS News.
В ведомстве рост числа инцидентов объясняют несколькими факторами: увеличением онлайн-угроз, активностью одиночек, идеологическими мотивами, внешними факторами и случаями, связанными с психическим здоровьем. Сейчас большинство угроз поступает именно из цифровой среды.
Секретная служба считает все сообщения потенциально достоверными до завершения проверки. Оценка угроз строится на анализе поведения — специалисты обращают внимание на навязчивую фиксацию, эскалацию жалоб, преследование, паранойю, бредовые идеи, суицидальные проявления и резкие изменения поведения.
Шон Карран поделился деталями инцидента, который произошел на ужине корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. По его словам, вооруженного мужчину задержали прямо на контрольно-пропускном пункте. Карран отметил, что металлоискатели стояли примерно в 120 ярдах (около 110 метров) от трибуны. Само задержание на КПП, как он подчеркнул, подтверждает, что система безопасности работает эффективно.
Карран объяснил, что ведомство заранее готовится к контактам с потенциально опасными людьми на точках досмотра. Именно поэтому там размещают специализированные группы реагирования. «Мы ожидаем, что такие люди будут приходить. Это реальность», — заявил он.
Сейчас Секретная служба готовится к перенесенному ужину корреспондентов Белого дома. Мероприятие состоится 24 июля в отеле Waldorf Astoria в Вашингтоне. Карран сообщил, что этот ужин рассматривается как отдельный президентский визит, поэтому ведомству потребуется провести новую оценку угроз.
Напомним, ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, который должен был пройти 25 апреля 2026 года, перенесли на 24 июля. Причина — вооруженный инцидент.
Неизвестный попытался проникнуть на территорию, где планировалось мероприятие. Это привело к перестрелке с агентами Секретной службы США. Нападавшего обезвредили на месте. Один сотрудник Секретной службы получил ранение.