В Самаре 86% компаний принимают в штат родственников сотрудников

Производственные предприятия активнее других принимают на работу родственников сотрудников: трудоустроить «своих» можно в 90% компаний. На втором месте финансовый сектор: 86% банков лояльны к подобным кандидатам. Среди логистических компаний таких 84%. В строительной отрасли практику родственного найма применяют 80% работодателей, в сфере продаж и IT — по 79%, в сфере услуг — 78%.