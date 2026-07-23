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В Самаре 86% компаний принимают в штат родственников сотрудников

При этом число организаций, полностью исключающих такую возможность, составляет всего 10%.

Охотнее нанимают «своих» в промышленности, финансах и логистике. В опросе SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Производственные предприятия активнее других принимают на работу родственников сотрудников: трудоустроить «своих» можно в 90% компаний. На втором месте финансовый сектор: 86% банков лояльны к подобным кандидатам. Среди логистических компаний таких 84%. В строительной отрасли практику родственного найма применяют 80% работодателей, в сфере продаж и IT — по 79%, в сфере услуг — 78%.

Доля компаний, нанимающих родственников своих сотрудников, фиксируется на отметке 86%.

Время проведения: 26 июня — 15 июля 2026 года.