70 несанкционированных мест купания выявили в Самаре

С начала навигационного периода инспекторы ГИМС провели 313 патрулирований, составили 124 административных протокола и отстранили 39 судоводителей от управления маломерными судами. В ходе рейдов проверяют сохранность запрещающих аншлагов, раздают памятки о безопасном поведении на воде и рассказывают об опасности «диких» пляжей. За купание в местах с запрещающими знаками грозит штраф от 500 до 1000 рублей, за эксплуатацию пляжа без разрешения — до 30 тысяч рублей для юридических лиц.