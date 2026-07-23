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Рейс из Стамбула в Петербург задержали до утра из-за шторма

Турецкая сторона обеспечила комфортное ожидание для застрявших туристов.

Источник: Piter.TV

Пассажиры рейса 6964 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из Стамбула в Пулково вечером 22 июля в 17:00, вынуждены оставаться в Турции. Как сообщает 78.ru, из-за сильного шторма и урагана над Босфором отправление борта перенесли на утро следующего дня — ориентировочно на 04:00.

По словам одной из пассажирок, рейс переносили дважды. Сотрудники аэропорта любезно предоставили вход в бизнес-зал, обеспечили едой и водой.

Вылет состоится сразу после того, как метеорологические условия в зоне пролета стабилизируются.