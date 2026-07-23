Рейс из Стамбула в Петербург задержали до утра из-за шторма

Пассажиры рейса 6964 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из Стамбула в Пулково вечером 22 июля в 17:00, вынуждены оставаться в Турции. Как сообщает 78.ru, из-за сильного шторма и урагана над Босфором отправление борта перенесли на утро следующего дня — ориентировочно на 04:00.