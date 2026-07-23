Врач Сиворонов назвал о неожиданный побочный эффект препарата для похудения

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал о неожиданном побочном эффекте популярных препаратов для снижения веса и лечения диабета. Об этом сообщают VSE42.RU.
По его словам, пациенты, принимающие Оземпик и его аналоги, всё чаще сообщают о заметном снижении тяги к алкоголю — вплоть до полного безразличия к спиртному.
Научные исследования подтверждают эту закономерность. Анализ данных более 1,3 миллиона пациентов показал снижение тяги к алкоголю примерно на 50% у людей с зависимостью.
Другое исследование в The Lancet зафиксировало уменьшение дней злоупотребления алкоголем на 41%. При этом участники отмечали, что при употреблении привычной дозы спиртного чувствовали себя менее пьяными.
Врач объясняет это двумя механизмами: препараты замедляют всасывание алкоголя и влияют на центры удовольствия в мозге, снижая выброс нейромедиаторов.
Однако Сиворонов предостерегает: использовать семаглутид как средство от алкоголизма пока нельзя — большинство исследований проводились на небольших группах, и результаты требуют подтверждения.