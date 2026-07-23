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Задержки вылетов в Толмачёво взяла на контроль транспортная прокуратура

Западно-Сибирская транспортная прокуратура взяла на контроль задержки вылетов в нескольких аэропортах, включая новосибирское Толмачёво.

Источник: Om1 Новосибирск

В аэропорту Толмачёво в Новосибирске задерживаются вылеты. Ситуацию взяла на контроль Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, сбой в расписании связан с поздним прибытием воздушных судов. Помимо Новосибирска, задержки зафиксированы в аэропортах Новокузнецка, Норильска и Красноярска. Речь идёт о рейсах авиакомпаний «Северный ветер», «НордСтар», «Якутия» и «Аэрофлот» в Санкт-Петербург, Абакан и Москву.

Также из-за неблагоприятной погоды в районе международного аэропорта Томска имени Н. И. Камова задержаны рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» в Москву.

«Транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — сообщили в ведомстве.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре напомнили, что при нарушении прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921−70−00.