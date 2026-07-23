Задержки вылетов в Толмачёво взяла на контроль транспортная прокуратура

В аэропорту Толмачёво в Новосибирске задерживаются вылеты. Ситуацию взяла на контроль Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, сбой в расписании связан с поздним прибытием воздушных судов. Помимо Новосибирска, задержки зафиксированы в аэропортах Новокузнецка, Норильска и Красноярска. Речь идёт о рейсах авиакомпаний «Северный ветер», «НордСтар», «Якутия» и «Аэрофлот» в Санкт-Петербург, Абакан и Москву.
Также из-за неблагоприятной погоды в районе международного аэропорта Томска имени Н. И. Камова задержаны рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» в Москву.
«Транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — сообщили в ведомстве.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре напомнили, что при нарушении прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: