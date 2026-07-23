Задержки вылетов в Толмачёво взяла на контроль транспортная прокуратура

По данным ведомства, сбой в расписании связан с поздним прибытием воздушных судов. Помимо Новосибирска, задержки зафиксированы в аэропортах Новокузнецка, Норильска и Красноярска. Речь идёт о рейсах авиакомпаний «Северный ветер», «НордСтар», «Якутия» и «Аэрофлот» в Санкт-Петербург, Абакан и Москву.