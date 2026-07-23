В аэропорту Перми с начала года изъяли почти 180 кг запрещенной продукции

По данным ведомства, с 1 января по 22 июля в международном аэропорту Пермь (Большое Савино) специалисты досмотрели пассажиров 64 рейсов. Проверку прошли 149 человек. В результате было изъято 179,49 килограмма продукции неизвестного происхождения, среди которой домашний сыр, курут, сливочное и топленое масло, баранина, говядина, куриные тушки, бараний жир, мед и куриные яйца. Все изъятые товары уничтожили путем сжигания.