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Сержант Имамгазали Эскиев из Хабаровского края награждён медалью «За храбрость»

Точными выстрелами он уничтожил два вражеских беспилотника.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант Имамгазали Эскиев выполнял на СВО боевые задачи — охрану автомобильной колонны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В ходе движения по маршруту на запорожском направлении старший сержант Эскиев обнаружил два вражеских беспилотных летательных аппарата, которые двигались в направлении колонны.

Проявив бдительность и решительность, он точным огнём из установленного на машине пулемёта уничтожил приближающиеся БПЛА. Так что личный состав и автомобильная техника остались невредимыми.

Благодаря его грамотным и своевременным действиям колонна продолжила движение без потерь. За проявленное мужество он удостоен государственной награды — медали «За храбрость» II степени.

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