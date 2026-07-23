Сержант Имамгазали Эскиев из Хабаровского края награждён медалью «За храбрость»

Военнослужащий соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант Имамгазали Эскиев выполнял на СВО боевые задачи — охрану автомобильной колонны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе движения по маршруту на запорожском направлении старший сержант Эскиев обнаружил два вражеских беспилотных летательных аппарата, которые двигались в направлении колонны.
Проявив бдительность и решительность, он точным огнём из установленного на машине пулемёта уничтожил приближающиеся БПЛА. Так что личный состав и автомобильная техника остались невредимыми.
Благодаря его грамотным и своевременным действиям колонна продолжила движение без потерь. За проявленное мужество он удостоен государственной награды — медали «За храбрость» II степени.