В Красноярске охранник ночного клуба избил посетителей и отделался «условкой» (видео)

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в Центральном районе города. 23-летний молодой человек пришел в клуб с друзьями, чтобы отметить день рождения. Позже у компании произошел конфликт с охраной из-за того, что их вывели из заведения. Во время словесной перепалки на улице 21-летний сотрудник клуба ударил двоих молодых людей.