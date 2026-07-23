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В Красноярске охранник ночного клуба избил посетителей и отделался «условкой» (видео)

В Красноярске суд вынес приговор охраннику одного из ночных клубов. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью посетителю.

В Красноярске суд вынес приговор охраннику одного из ночных клубов. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью посетителю, сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в Центральном районе города. 23-летний молодой человек пришел в клуб с друзьями, чтобы отметить день рождения. Позже у компании произошел конфликт с охраной из-за того, что их вывели из заведения. Во время словесной перепалки на улице 21-летний сотрудник клуба ударил двоих молодых людей.

По данным судебно-медицинской экспертизы, одному из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. В отношении охранника возбудили уголовное дело. Центральный районный суд Красноярска признал его виновным и назначил 3 года лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.