В Иркутске дочь должника выплатила полмиллиона за проданную машину

В Братске судебные приставы завершили исполнительное производство в отношении гражданина, осуждённого по части 1 статьи 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Суд назначил ему 200 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию иномарки. Однако до вступления приговора в силу мужчина продал машину за 500 тысяч рублей, а вскоре скончался.
Приставы наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем.
Новый владелец, оказавшийся добросовестным покупателем, обратился в службу с документами, подтверждающими законность сделки.
После этого судебный пристав направил в суд заявление об изменении способа исполнения требований. Правопреемником по делу стала дочь должника, вступившая в наследство. Она исполнила решение суда и выплатила в доход государства 500 тысяч рублей — стоимость проданной машины, которая подлежала конфискации.
— Исполнение решения суда стало возможным после изменения способа и порядка исполнения требований исполнительного документа, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.