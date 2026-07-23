Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске дочь должника выплатила полмиллиона за проданную машину

Женщина погасила долг отца после его смерти, чтобы избежать конфискации авто.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске судебные приставы завершили исполнительное производство в отношении гражданина, осуждённого по части 1 статьи 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил ему 200 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискацию иномарки. Однако до вступления приговора в силу мужчина продал машину за 500 тысяч рублей, а вскоре скончался.

Приставы наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем.

Новый владелец, оказавшийся добросовестным покупателем, обратился в службу с документами, подтверждающими законность сделки.

После этого судебный пристав направил в суд заявление об изменении способа исполнения требований. Правопреемником по делу стала дочь должника, вступившая в наследство. Она исполнила решение суда и выплатила в доход государства 500 тысяч рублей — стоимость проданной машины, которая подлежала конфискации.

— Исполнение решения суда стало возможным после изменения способа и порядка исполнения требований исполнительного документа, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.