Юристы в Хабаровске получили сроки за хищение 144 млн рублей у граждан КНР

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает канал Суды Хабаровского края.
Трое жителей города признаны виновными в хищении имущества и денежных средств на общую сумму более 183 млн рублей.
Как установил суд, в 2017—2018 годах один из фигурантов дела, обладая специальными знаниями в сфере регистрации, реорганизации и преобразования юридических лиц, разработал схему получения контроля над имуществом компании, участниками которой были граждане Китая.
По данным суда, мужчина, оказывая юридические услуги обществу с ограниченной ответственностью с китайскими учредителями, убедил участников компании преобразовать ее в производственный кооператив. Руководителем новой структуры стал его сообщник.
Затем участники организованной группы, как установил суд, внесли в документы заведомо ложные сведения о составе участников кооператива и зарегистрировали их в налоговом органе. Это позволило им получить возможность распоряжаться имуществом компании стоимостью более 140 млн рублей.
Далее, по версии суда, один из осужденных, используя свое положение руководителя кооператива, исключил из числа участников других членов группы, создав видимость корпоративного конфликта. После этого через судебные процедуры было получено подтверждение их полномочий.
Следующим этапом стало исключение из кооператива граждан КНР. В документы внесли сведения о том, что иностранные участники якобы не внесли паевые взносы и не участвовали в деятельности организации. Им была определена значительно меньшая стоимость выплаты за пай.
В результате действий осужденных двум гражданам Китая был причинен ущерб в размере 144 млн рублей.
Кроме того, суд признал одного из фигурантов виновным еще в одном эпизоде мошенничества. По данным суда, он убедил двух иностранных граждан передать ему более 39 млн рублей под видом инвестиций в деятельность кооператива. Полученные средства, как установил суд, он не направил на нужды организации, а распорядился ими по своему усмотрению.
В судебном заседании подсудимые вину не признали.
Суд назначил наказание:
Х. — 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей;
Р. — 8 лет лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей;
С. — 7 лет лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. С осужденных солидарно взыскано 144 млн рублей, еще почти 39 млн рублей — с Х.
Приговор в законную силу не вступил.