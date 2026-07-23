Юристы в Хабаровске получили сроки за хищение 144 млн рублей у граждан КНР

Кроме того, суд признал одного из фигурантов виновным еще в одном эпизоде мошенничества. По данным суда, он убедил двух иностранных граждан передать ему более 39 млн рублей под видом инвестиций в деятельность кооператива. Полученные средства, как установил суд, он не направил на нужды организации, а распорядился ими по своему усмотрению.