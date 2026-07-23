Сувенир с новогоднего корпоратива обернулся уголовным делом в Биробиджане

В Биробиджане полицейские задержали 21-летнего местного жителя за попытку сбыта поддельных денег. В супермаркете города он хотел расплатиться пятитысячной купюрой, которая оказалась фальшивкой. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Вечером молодой человек распивал спиртное дома. На полке он заметил банкноту номиналом 5 тысяч рублей, забрал её и отправился гулять. Позже он решил расплатиться ею в магазине. Однако продавцы сразу поняли, что купюра поддельная, и вызвали полицию.
В ходе разбирательства выяснилась удивительная история. Мать подозреваемого рассказала, что банкнота появилась в их квартире после новогоднего корпоратива на её работе. Деньги распечатали специально для тематического мероприятия в качестве реквизита. Женщина забрала один экземпляр домой на память. Она не знала, что сын найдёт купюру и попытается ею расплатиться.
Изъятую банкноту направили на технико-криминалистическую экспертизу. Результаты подтвердили подозрения оперативников — денежный знак оказался искусной имитацией подлинных билетов Банка России. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В УМВД России по ЕАО напоминают, что сбыт поддельных денег, даже если это сувенир или реквизит, может повлечь уголовную ответственность. Хранить и использовать имитации банкнот стоит с осторожностью, чтобы случайно не стать фигурантом уголовного дела.
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