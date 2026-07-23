Сувенир с новогоднего корпоратива обернулся уголовным делом в Биробиджане

В ходе разбирательства выяснилась удивительная история. Мать подозреваемого рассказала, что банкнота появилась в их квартире после новогоднего корпоратива на её работе. Деньги распечатали специально для тематического мероприятия в качестве реквизита. Женщина забрала один экземпляр домой на память. Она не знала, что сын найдёт купюру и попытается ею расплатиться.