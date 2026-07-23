Авария парализовала работу скоростных трамваев в Волгограде

— Со скоростным трамваем сегодня утром какая-то беда — доезжают до «Монолита» и разворачивается, — рассказали корреспондентам ИА «Высота 102» волгоградцы. — Многие, поняв, что ожидание не даст результатов, вынужденно пересели на троллейбусы или автобусы. Однако кто-то, не теряя надежды, все еще стоит на остановках.