Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария парализовала работу скоростных трамваев в Волгограде

В Волгограде утром четверга парализовало работу скоростных трамваев. По словам пассажиров, от конечной.

В Волгограде утром четверга парализовало работу скоростных трамваев. По словам пассажиров, от конечной станции в Тракторозаводском районе вагоны доезжают лишь до «Монолита».

— Со скоростным трамваем сегодня утром какая-то беда — доезжают до «Монолита» и разворачивается, — рассказали корреспондентам ИА «Высота 102» волгоградцы. — Многие, поняв, что ожидание не даст результатов, вынужденно пересели на троллейбусы или автобусы. Однако кто-то, не теряя надежды, все еще стоит на остановках.

В диспетчерской службе «Метроэлектротранса» сообщили, что причиной утренней заминки стала авария.

— В скором времени трамваи поедут от конечной на ВГТЗ до остановки «Европа Сити Молл». Движение до станции «Ельшанка» будет запущено после ликвидации аварии, — отметил дежурный.

Накануне трамваи СТ остановились в районе остановки «ТЦ Европа». Пассажирам пришлось идти пешком по жаре до ближайшей остановки троллейбуса или ждать, когда движение скоростных трамваев наладится. Паузу в работе общественного транспорта специалисты также объяснили аварией.

Фото Андрея Поручаева.