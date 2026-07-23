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Один человек погиб и девять ранены при ударах по Белгородской области за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 157 ударов по Белгородской области. В результате один мирный житель погиб и девять пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 157 ударов по Белгородской области. В результате один мирный житель погиб и девять пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Погибший установлен в результате целенаправленной атаки ВСУ на «Газель» в Шебекинском округе. Мужчина скончался на месте, еще один человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, уточнили в региональном оперштабе. Остальные пострадавшие зафиксированы в том же муниципалитете, а также в Белгороде, Белгородском, Краснояружском округах. Четверо из них находятся на стационарном лечении.

Кроме того, атакам ВСУ подверглись Алексеевский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Новооскольский, Ракитянский, Старооскольский и Яковлевский округа. ВСУ семь раз обстреляли их с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии, а также семь раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 177 БПЛА.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», сутками ранее ВСУ нанесли 64 удара по Белгородской области, в результате которых два человека погибли и 13 получили ранения.

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