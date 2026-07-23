Один человек погиб и девять ранены при ударах по Белгородской области за сутки

Погибший установлен в результате целенаправленной атаки ВСУ на «Газель» в Шебекинском округе. Мужчина скончался на месте, еще один человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, уточнили в региональном оперштабе. Остальные пострадавшие зафиксированы в том же муниципалитете, а также в Белгороде, Белгородском, Краснояружском округах. Четверо из них находятся на стационарном лечении.